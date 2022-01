Zazzaroni: “Nel calcio ci vuole anche culo. Marotta anche fortunato con Inzaghi”

Così il direttore del Corsport: "Beppe Marotta, per esperienze e relazioni, anche con la politica, è il più completo e camaleontico dirigente del calcio italiano"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così del fattore fortuna nel calcio: "Nel calcio ci vuole fortuna e comunque anche un bel culo non guasta. Da mesi è tornata giustamente di moda la celebrazione giornalistica di Beppe Marotta che, per esperienze e relazioni, anche con la politica, è il più completo e camaleontico dirigente del calcio italiano. Restando all’avventura interista, tutta sua fu la scelta di Conte: non bisognava sforzarsi troppo per individuare nel Feroce Salentino l’allenatore più forte tra quelli disponibili. Conte l’aveva cercato anche la Roma, ma per Antonio non era ancora competitiva per il titolo.