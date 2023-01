Zazzaroni sul mercato: “L’Inter non ha un euro. Juve e Roma pure, Milan e Napoli…”

"Le casse sono più vuote che mai: l’Inter non ha un euro, Juve e Roma pure, il Napoli li avrebbe, i soldi, ma ha seguito l’esempio del Milan e adesso è più intelligente e bravo della concorrenza. La Samp mi preoccupa, il Bologna anche pur se per altre ragioni. Ora Sarri è costretto a chiarire che il problema di Luis Alberto non è lui, gli credo: è diventato il mio idolo quando ha detto che, per protesta contro la Fifa, non avrebbe visto una sola partita del Mondiale. Il presidente degli arbitri Trentalange è a casa, Ronaldo in Arabia, Infantino concede selfie al funerale privato di Pelé e Ibra ci ricorda che lo può giudicare soltanto Dio. Perché, noi no? Il Grande Giorno ci regala Inter-Napoli, una sfida preceduta da tante ipotesi di rimonta (Pioli, Inzaghi, più realista Allegri). A ben pensarci, fra le tante mosse incerte di chi un campionato a due piazze non l’aveva neppure immaginato, al punto di trascinare da un anno all’altro i dormienti post -Qatar come se meritassero il riposo dei guerrieri, ci voleva proprio questa partitissima per riaccendere il sacro fuoco".