Zazzaroni: “Messi? Nel gol del 3-0 contro la Croazia ha toccato Maradona”

"Messi ha confermato quello che sto ripetendo dal settimo giorno del Mondiale: se non ci fossero stati lui e Mbappé non avremmo visto calcio di qualità (solo recuperi improvvisi e divertenti). Peraltro, quando Leo maradoneggia come ieri, si fa iperbole alimentando il confronto (albi)celeste: nel secondo tempo ha sfiorato Diego, a un certo punto l’ha addirittura toccato, precisamente quando si è concesso un dribbling impressionante sulla linea di fondo e ha consegnato a Julian Alvarez il pallone per il 3-0. Partita finita dopo 45 minuti, finale raggiunta di nuovo. E con merito"