"Il Napoli in questo momento non è brillante. Bisogna capire la ragione e bisogna capire anche a cosa si riferisce Conte quando dice che il clima non è quello giusto. Io cerco di individuare gli aspetti contrari, ma non ne trovo. Una squadra che un po' di giocatori in flessione e gioca con Mazzocchi, Juan Jesus... Vuol dire che sta facendo i miracoli. Se confrontiamo l'organico con quello dell'Inter, forse solo Lobotka e McTominay giocherebbero titolari in nerazzurro. Mancano un po' di gol, il Napoli non ha una qualità individuale altissima. Ma ha una forte qualità mentale".