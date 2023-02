Zazzaroni: “Mourinho rende ridicolo tutto ciò che non tocca”. E poi altra frecciata all’Inter

"Il vero guaio è che in questa Roma c’è una notevole dispersione di energie e compiti: la parte tecnica, ad esempio, viene seguita da un professionista, Pinto, che si sta facendo le ossa in una piazza tra le più complicate d’Europa. Non l’aiuta la comunicazione, la più divisiva d’Italia, seconda solo a quella interista: non un solo calciatore è stato valorizzato sul piano mediatico. Gente che meriterebbe tanta luce come Pellegrini, Abraham, Matic, Smalling e Zalewski continua a vivere nell’ombra per il timore di scontentare gli amici degli amici. E che dire dell’idiosincrasia di Mourinho per le conferenze a Trigoria, ma anche in trasferta: mercoledì, dopo la prima domanda, si è girato verso l’addetto stampa e gli ha sussurrato «quante ancora?». Con assoluto disincanto, José riesce a rendere ridicolo tutto quello che non tocca".