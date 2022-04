Zazzaroni: “Napoli? Freddezza Spalletti-De Laurentiis, ma dovuta a…”

Le parole del direttore del CorSport: "A Napoli si arriva sempre ai momenti più importanti con segnali di incertezza a livello di rapporti"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del momento del Napoli: "A Napoli si arriva sempre ai momenti più importanti della stagione con segnali di incertezza a livello di rapporti tra società, allenatore e giocatori e questo non aiuta. Tutto ciò a Napoli capita spesso e questo disturba inevitabilmente. Spalletti? Le voci che si rincorrono sono tante, qualcuna la captiamo, altre le scartiamo. Che ci sia un po' di freddezza nel rapporto tra De Laurentiis e Spalletti è chiaro, ma credo sia dovuto anche agli ultimi risultati. Se il Napoli cambierà qualcosa, lo farà per ridurre il monte stipendi, anche in maniera considerevole".