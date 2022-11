Zazzaroni: “Napoli? Ecco cosa serve per lo scudetto. Inter più completa ma…”

Quota scudetto a 90 punti? Probabile, ma se fosse così e se il Napoli girasse a 48-49 significa che le altre per vincere il titolo dovranno fare 50 punti nel girone di ritorno, difficile... Se il Napoli riuscirà a conquistare 8 punti nelle ultime 4 gare del girone di andata - spiega - con Inter, Sampdoria, Juventus e Salernitana, al 60% sarà campione d'Italia. Inter, Milan e Juve non mi convincono. Le prime due devono inseguire ma contano i valori tecnici e non i nomi, Per entrambe è fondamentale la conquista della zona Champions e non è scontato che la conquistino.