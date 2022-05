Zazzaroni: “Non si può ridurre il monte ingaggi del 30% e vincere lo scudetto”

Le parole del giornalista: "Quello del Milan è stato un miracolo, è una grande società. Va anche detto che Napoli e Inter hanno sprecato tanto"

Intervenuto ai microfoni di Si Gonfia La Rete, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del mercato e del prossimo campionato di Serie A: "Non bisogna più sorprendersi delle dichiarazioni di De Laurentiis. Io capisco che occorre ridurre le spese, visto che le entrate sono limitate, ma di conseguenza è difficile pensare alla vittoria dello scudetto. Quello del Milan è stato un miracolo, è una grande società. Va anche detto che Napoli e Inter hanno sprecato tanto. Io non credo si possa ridurre del 30% il monte ingaggi e vincere lo scudetto, il Napoli lo ha vinto quando ha speso e prendendo tantissimi campioni tra cui Maradona. La Juve non ripeterà questo campionato, il Milan ha cambiato proprietario e spenderà. Quello che è accaduto quest’anno sarà difficilmente ripetibile".