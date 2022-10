Zazzaroni: “Svolta Inter con Onana? Ma per favore, ha preso 3 gol col Barcellona e…”

"Onana è stata la svolta? Ma per favore, è il ritorno in condizione di Barella, un Calhanoglu che ha trovato un ruolo in cui sta facendo bene, l'avversario, la Salernitana, ci sono tante situazioni. Onana va bene ma col Barcellona non ha fatto grandissime parate, un portiere non modifica la sostanza della squadra, l'Inter sta crescendo, ora ha più fiducia, ha fatto un'ottima partita a Barcellona ma il portiere ha preso tre pere al Camp Nou, tre gol li ha presi. Inzaghi? E' un ottimo allenatore, non sarà Conte ma ottiene una crescita fisica dei giocatori, l'1-0 col Barcellona l'ha ottenuto con una copertura come ai tempi della Lazio"