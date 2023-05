Zazzaroni: “Inter in finale. Chi il miglior italiano tra Inzaghi e Spalletti? Allegri”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni , ospite di Pressing, ha detto la sua sul doppio confronto in Champions tra Inter e Milan. Secondo il giornalista l'Inter è nettamente favorita per domani sera e non vede una possibile rimonta del Milan nel ritorno della semifinale.

"L'11 di aprile ho detto che l'Inter sarebbe andata in finale. Mi piacerebbe vedere una partita molto aperta, ma per quello che abbiamo visto finora non credo sarà così. Se ci sarà Leao qualche speranza il Milan ce l'ha. 2-0 dopo la prima partita, con un allenatore che prepara benissimo le partite dirette e può giocare in contropiede. Solo la passione ti può far pensare di ribaltare il risultato. Inzaghi o Spalletti, chi il miglior allenatore italiano? È Allegri".