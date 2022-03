Zazzaroni: “Conte, Hakimi e Lukaku non si regalano. Dite quello che volete, ma l’Inter…”

Presente negli studi di Tiki Taka, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del momento complicato dell'Inter

"Quella dell'Inter non è una crisi, è un momento fisiologico all'interno di una stagione. Tra l'altro, quest'anno i nerazzurri non hanno avuto grossi infortuni. La squadra non ha nemmeno giocato male nelle ultime partite. Dite quello che volete, ma l'Inter non è forte come quella dello scorso anno: Hakimi, Conte e Lukaku non si regalano. Simone (Inzaghi, ndr) è bravissimo, Dzeko ha dei momenti in cui non segna, così come Lautaro. Secondo me non finirà 0-0".