Zazzaroni: “Primi 3 posti in Serie A già assegnati. Se Pioli vincerà il derby…”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A e del derby Milan-Inter in programma domenica alle 20.45: “I primi tre posti sono già assegnati: a Napoli, Milan e Inter. L’ordine d’arrivo lo stabilirà il campo. Per come è partita, la Juve può puntare al quarto. Non sarà semplice, avendo davanti Lazio, Roma e Atalanta. Quest’ultima è la favorita per stabilità e precedenti recenti.