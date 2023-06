Zazzaroni: “Progetto Arabia più efficace di quello cinese: ma cominciano i primi no”

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , direttore del quotidiano, ha parlato così dello sviluppo dell'Arabia Saudita e della decisione di diversi calciatori di andare a giocare in quel campionato: "ll denaro non ha odore, ma a partire da dieci milioni comincia a farsi sentire, scriverebbe oggi Tristan Bernard: nei primi del Novecento era fermo a un milione. Un forte odore di petrodollari lo sta avvertendo il mondo del calcio, in particolare quello europeo. È arrivato naturalmente alle sensibilissime narici del presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin che ha tentato di mettere in guardia calciatori e allenatori delle leghe continentali ricordando loro lo sboom cinese e sottolineando i rischi che l’offensiva saudita comporta. Il guaio è che i calciatori vengono particolarmente stimolati da quell’odore, specie dopo aver superato i trentaquattro, trentacinque anni.

E gli arabi, che puntano al Mondiale fatto in casa, lo sanno bene: per questo li hanno tutti sul tavolo e possono permettersi di non avere fretta. C’è sempre un arabo dietro una ricca offerta, ma talvolta risulta difficile distinguere uno sceicco vero da un fake: c’è chi si fa crescere la barba, indossa la dishdasha, si presenta dall’atleta o dall’allenatore, offre milioni che non possiede e in seguito, quando è il momento di mettere nero su bianco, si fa di nebbia. Il progetto arabo è vasto, zeppo di denaro e personaggi al limite, ma con uno sviluppo piramidale più efficace di quello cinese: dai potenziali ex si è passati ai campioni in corso per approdare - prossimamente - ai giovani più talentuosi. Non mancano tuttavia i difetti organizzativi e strutturali.