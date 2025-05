Zazzaroni rivela: “Inzaghi ha ricevuto una proposta indecente dall’estero”

La notizia sull'allenatore nerazzurro lanciata nell'editoriale di oggi per il Corriere dello Sport

Quale sarà il futuro di Simone Inzaghi? Beppe Marotta ha più volte rassicurato sul tema, ribadendo che la volontà dell'Inter è trattenere il suo allenatore. A fine stagione ci si incontrerà, dunque, per mettere nero su bianco l'ulteriore rinnovo di contratto, come ormai consuetudine tra le parti. E' tutto sommato dello stesso parere anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

Lo ha scritto nell'editoriale di oggi, ribadendo quella che sembra essere anche l'intenzione del mister, nonostante le avances di club stranieri: "L'Inter ha davanti a sé l'obiettivo Champions, oltre al Mondiale per Club, ma non intende abbandonare l'idea del doblete. Il centro di tutto è Inzaghi che, per inciso, ha ricevuto proposte dall'estero, una indecente dall'Arabia. Ma resterà".