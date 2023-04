Zazzaroni sulla Roma: “Il gioco di Mourinho non piace agli Sgarbi del pallone che…”

"La Roma sta a 56, le chiacchiere stanno a zero. Il gioco di Mourinho non piace agli esteti privi di memoria storica, gli Sgarbi del pallone (Vittorio non si offenda), il risultato - invece - è particolarmente gradito ai tifosi che riempiono continuamente lo stadio, agli allenatori e ai dirigenti, oltre che ai giornali, e non venitemi a parlare di giochisti e risultatisti, tutta fuffa, aria fritta. Ognuno si tenga la propria, di opinione, io difendo la mia, soprattutto nelle stagioni in cui le sconfitte e le vittorie, i passaggi dei turni e le eliminazioni vengono misurati in milioni, conferme e esoneri, non più con accenti sportivi. Il calcio è sempre più risultato, la bellezza ha un senso soltanto se accompagnata da qualcosa di concreto. Da un titolo (il Napoli di Spalletti). Il resto è rimpianto potenziale"