Zazzaroni: “Sarri si lamenta? Tempistica curiosa: la più penalizzata è l’Inter”

Il commento del direttore del Corsport: "Finché c’è calcio c’è lagnanza. Si lamenta Maurizio Sarri - non è una novità - perché non riesce a lavorare come vorrebbe con la squadra"

Marco Astori

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha commentato così lo sfogo di ieri di Maurizio Sarri in conferenza stampa: "Finché c’è calcio c’è lagnanza. Si lamenta Maurizio Sarri - non è una novità - perché non riesce a lavorare come vorrebbe con la squadra: l’addestramento, per il gioco del tecnico della Lazio, è quasi tutto. «Difficile capire la situazione quando i calciatori sono sempre in giro per il mondo» ha protestato ieri. «Si allenano più in nazionale che nei club. Non è più il mio calcio, questo, ora è uno show in cui tutti i partecipanti cercano di spremere gli appassionati per fare soldi. Io dopo le soste ho sempre un certo tipo di timore perché arrivano giocatori che si sono allenati e hanno giocato in otto, nove modi diversi. Staccano la spina, seguono altri concetti e non è scontato che riescano a riattaccarla subito nei club».

Tutto vero, non nuovo eppure condivisibile; è altrettanto vero che proprio il calcio-business consente ad allenatori e giocatori di guadagnare cifre un tempo considerate impensabili. Ma questo è un appunto fin troppo banale e populista. Da anni scriviamo che Fifa e Uefa si sono trasformate in organizzatori compulsivi di eventi, abbandonando il ruolo di regolatori e organi di controllo del sistema. In fondo la pensiamo come Sarri. Curiosa, ancorché non sospetta, è la tempistica del lamento: stavolta, almeno in teoria, il più penalizzato non è Sarri, bensì il suo avversario che ha ricevuto i sudamericani poche ore prima della partita".