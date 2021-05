Zazzaroni: “E’ lo scudetto di Conte, ha portato mentalità. L’Inter ha vinto quando…”

Le parole del direttore del CorSport: "Per un anno è stato molto interista, ha voluto vincere questa battaglia: l'hanno preso solo per questo, vincere"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: "La fotografia è la vittoria dopo nove anni portata da Conte, dall'uomo che ha portato la mentalità vincente e ha approfittato dei momenti di sbandamento degli avversari. Poi l'uscita dalla Champions obiettivamente ha permesso di vincere lo scudetto quel giorno: è quello che Conte sa fare. Non possiamo parlare di Juventus, oggi ha vinto l'Inter: è vero che Conte ha un DNA molto forte juventino, ma ha avuto anche altre esperienze. Per un anno è stato molto interista, ha voluto vincere questa battaglia: l'hanno preso solo per questo, vincere. E' riuscito a realizzare un sogno tutto suo, è lui che ha vinto lo scudetto".