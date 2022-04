Zazzaroni: “Scudetto? Non lo nego, simpatizzo Napoli. Ma Inter favorita”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club su Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha esposto così i suoi pronostici per lo Scudetto

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club su Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha esposto così i suoi pronostici per lo Scudetto:

"Dico 40% Inter, 30% Milan e 30% Napoli, anche un allenatore importante ha detto Inter ma ho una simpatia per il Napoli, non lo nego e non mi tiro indietro".