Zazzaroni: “Scudetto? Dico 45% Inter. In caso di vittoria a Napoli…”

Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Napoli-Inter e della corsa scudetto

"Il discorso è aperto solo a 3 squadre, do il 45% all'Inter. Il resto dividerei tra Napoli e Milan. Se vince l'Inter a Napoli è una botta sul piano morale incredibile, non so se è finita qui"