Zazzaroni: “Se il Napoli vince a Roma è una bella botta. Partita che può…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così in vista di Roma-Napoli di questa sera: "La Roma sta facendo fatica a segnare, mentre il Napoli sembra una squadra così perfetta. Per rendimento gli azzurri sono una delle squadre più forti d'Europa in questo momento, stanno impressionando. Se vince il Napoli a Roma, certamente è una bella botta. E' una partita che può dare alla squadra di Spalletti una dimensione diversa".