Zazzaroni: “Per Suning Inter irrilevante e gli infami saremmo noi? Io offeso da webeti che..”

Il direttore del Corriere dello Sport commenta le parole di Jindong Zhang: "Danno di immagine a poche ore del derby"

Fabio Alampi

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha commentato le parole rilasciate ieri da Jindong Zhang, approfittandone per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Con un tempismo “perfetto”, a poche ore da uno dei derby più importanti della storia recente dell'Inter (zero tituli dal 2011) Zhang Jindong, il boss di Suning, ha annunciato tagli e la dismissione «senza esitazioni» di tutte le attività «irrilevanti» ai fini del nuovo business del Gruppo, il commercio al dettaglio. Per il colosso cinese anche una società che appartiene alla nobiltà del calcio mondiale figura tra gli asset “irrilevanti”.

E gli infami - termine in uso e abuso tra gli ultratifosi - saremmo noi. Noi che a gennaio pubblicammo per primi la notizia del mandato a vendere del club; noi che in seguito abbiamo subìto offese e minacce dagli webeti, molti dei quali non sanno nemmeno come raggiungere San Siro. Oddio, a qualcuno l'indirizzo devono averlo suggerito, visto che a inizio febbraio è stato esposto proprio davanti allo stadio uno striscione di - a occhio e croce - una trentina di metri che invitava chi scrive a sciacquarsi la bocca ogni volta che avrebbe parlato dell'Inter; invito preceduto dal classico “uomo di merda”: per un attimo ho sperato che non avessero preso informazioni dalla mia compagna. Ci hanno addirittura dato, e a più riprese, dei destabilizzatori: inefficaci, direi, dal momento che l'Inter, da seconda che era a inizio anno, adesso è prima.

Facciamo un mestiere bello, ma antipatico: parliamo di calcio e derivati rischiando ogni giorno di colpire al cuore chi ci legge sulla carta o gratuitamente in rete (furto di contenuti); diamo notizie non sempre piacevoli, comunque vere. Talvolta, come nel caso di Suning, anche drammatiche per l'appassionato (prezioso, a tal proposito, il contributo di esperienza e competenza di Alessandro F. Giudice). Una corretta conferma da parte del club, relativamente al disimpegno di Suning, soprattutto se accompagnata da un linguaggio e da una tempistica che gli addetti ai lavori avrebbero dovuto suggerire al Boss (prima del derby, suvvia!) ne avrebbe limitato la portata negativa. Le velleitarie smentite hanno prodotto un danno d'immagine che gli si è ritorto contro, prima sollecitando la pietas di Silvio Berlusconi, poi affidando alle cronache il primo, inedito derby degli Irrilevanti".