Zazzaroni: “Zaniolo al Galatasaray? Un fallimento tecnico per lui. E per la Roma…”

"Un danno per lui, per la Roma, notevolissimo. Fino a pochi mesi fa lo trattava a 40-50 mln e forse non si sedevano neanche. Oggi lo danno via per 20 mln compresi bonus. Lui che va in Turchia a 23 anni è un fallimento tecnico suo, se riuscirà ad uscirne tanto meglio. Per me è un errore gravissimo della società Roma ma anche del suo, piuttosto vado al Bournemouth, rischio di retrocedere e a giugno, magari, vado al Milan. Era questo il percorso che aveva in mente"