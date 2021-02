Ze Elias: “Inter, grinta e mentalità: va verso lo scudetto. LuLa completa, Eriksen…”

Il pensiero dell'ex calciatore brasiliano dell'Inter sul momento della squadra di Conte e i singoli che stanno trascinando la squadra

Ze Elias , ex calciatore dell' Inter , ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb. Il 44enne brasiliano ha analizzato il momento dei nerazzurri di Conte con il primato e il +4 sul Milan dopo il successo per 3-0 nel derby di Milano .

"Sì, è vero. È venuto in un campionato in cui c'è una grande tattica, marcatura raddoppiata. Quello italiano è un calcio in cui si deve pensare con e senza palla. Ora si è adattato e riesce ad esprimere la sua qualità, ha anche un bel calcio in porta".