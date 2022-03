Zé Maria: “Italiane in Champions? Ecco cosa manca. Se ti chiami Inter, Juve o Milan…”

L'ex giocatore ha parlato delle prestazioni delle italiane in Champions

Intervenuto nel programma di 1 Station Radio, 1 Football Club, Zé Maria ha parlato delle prestazioni delle italiane in Champions. L'ex giocatore dell'Inter indica cosa manca per fare il salto di qualità in Europa: "Tanti fattori. Uno sicuramente è la sicurezza nei propri mezzi".