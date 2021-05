Ze Maria: “Lukaku? Potenza incredibile, ma l’Inter non è solo lui. Nella Juve…”

Le dichiarazioni ai microfoni di Inter TV dell'ex calciatore nerazzurro alla vigilia della sfida contro la Juventus a Torino

Ze Maria , ex calciatore dell' Inter , è intervenuto ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida tra la squadra di Antonio Conte e la Juventus , in programma domani alle 18 all'Allianz Stadium: "L'Inter è una squadra concretissima, con una difesa fortissima. Ha un calciatore come Hakimi che è evoluto durante tutto il corso del campionato".

Poi un nome che potrà decidere Juve-Inter: "Nell'Inter il nome è sempre quello di Lukaku, che dimostra una potenza incredibile. Ma l'Inter non è solo Lukaku. Lui è il terminale offensivo ma ci sono altri giocatori che stanno bene e possono definire la partita come Hakimi e Lautaro. Dalla parte della Juve il grande nome è Ronaldo. Se è in forma può creare grossi problemi ed è sempre imprevedibile. Vuole portare la Juve in Champions. L'Inter gioca senza pensieri ma con l'obiettivo di vincere e fare più punti possibili".