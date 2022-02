Ze Maria: “Inter, col Sassuolo ko inaspettato. Lautaro ha bisogno di fiducia”

Intervistato da Tuttomercatoweb, l'ex giocatore ha parlato del momento complicato che sta attraversando la squadra di Inzaghi

Intervistato da Tuttomercatoweb, Ze Maria ha parlato del momento complicato che sta attraversando l'Inter. "Col Sassuolo è arrivato un ko inatteso, nessuno se l'aspettava. E' stato un passo falso contro una squadra che comunque ha battuto anche altre grandi però non era certo il momento adatto per perdere tre punti. Lautaro? E' un gran calciatore. Soffre perché per un attaccante quando non segna è dura. Ha bisogno di fiducia e quando non segni per tanto tempo diventi irritato perché vuoi strafare e cerchi cose non faresti. Commettendo sbagli che non commetteresti".