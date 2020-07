Zé Roberto: “Ronaldo un animale da festa, ecco cosa fece un giorno”. Poi cita un altro ex Inter

L’ex giocatore del Real Madrid, Zé Roberto, in una lunga intervista concessa ai microfoni di Tyc Sports, ha raccontato un divertente aneddoto su Ronaldo il Fenomeno. Per Zé Roberto era il “miglior compagno per fare festa”. “Ronaldo era un animale da festa. Se ne andò e arrivò il giorno dopo per allenarsi e quello che fece senza dormire fu incredibile. Bevve, ma il giorno dopo si allenò come un animale. Anche Vampeta era un animale da festa. Prima delle partite pensava a organizzare feste. Ronaldinho aveva una discoteca in casa“.

(cadenaser)