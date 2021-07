Zeman: “Il calcio senza gente non mi dice niente. In quale tecnico mi rivedo? Nessuno”

Ai microfoni di web tv Mitico Channel, dal ritiro con il Foggia in Val d'Aosta, Zdenek Zeman parla del Coronavirus

"Io mi auguravo che finiva il problema del virus e se finiva volevo fare ancora qualcosa, poi se finisce non si sa, è vero che sta peggiorando di giorno in giorno. Il calcio senza gente non mi dice niente, se chiudono chiudo anch'io".

Ai microfoni di web tv Mitico Channel, dal ritiro con il Foggia in Val d'Aosta, Zdenek Zeman parla del Coronavirus, della sua nuova avventura in Serie C e anche dell'Italia di Mancini campione d'Europa. "In quale tecnico si rivede? In nessuno - ammette il tecnico boemo tornato ad allenare il Foggia in Serie C - ma Mancini ha fatto una squadra che cercava di giocare poi è un po' calata, la Nazionale mi ha fatto una buona impressione".