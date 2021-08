Zeman su Conte: “Grande allenatore, l’Inter non avrebbe vinto senza di lui”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zdenek Zeman ha parlato così dell'Inter e dell'addio di Antonio Conte

«No, perché la crisi del calcio era nota e non la vedeva solo chi non voleva vederla. I problemi economici non ci sono solo nel mondo del pallone ma in tanti settori della società e la pandemia li ha acuiti. Non succede solo in Italia. Basta guardare in Spagna, dove il Barcellona, oberato di debiti, è stato costretto a lasciar partire Messi».