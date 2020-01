Zeman: “Inter, serve tempo per rimodularsi. E’ ancora distante dalla Juve”

Per me vincerà lo scudetto, a meno che non accadano incidenti di percorso straordinari. Ha una qualità dell’organico inarrivabile, basta leggere i nomi dei titolari e anche quelli delle cosiddette riserve», ha detto l’allenatore al Corriere dello Sport. Zdenek Zeman ha parlato del campionato italiano e della lotta per lo scudetto. «

Per quanto riguarda l’Inter invece ha affermato: « Per me è ancora distante dalla Juventus e comunque avrà bisogno di un periodo di tempo necessario per rimodularsi. Però, intanto, in Champions è uscita, anche in un girone non semplice».

Il tecnico si è espresso anche sul ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: «S ono curioso di vederlo, perché ha un’età e lo dico con assoluto rispetto. Il fisico è imponente, il talento non si discute, ma viaggia sui 38 anni ed è un dettaglio che non si può ignorare. Poi i grandi ritorni, al Milan, non hanno mai contribuito a clamorosi rilanci. Non credo che possa accadere, ma sono pronto a verificare il contrario».

(Fonte: CdS)