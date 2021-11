Zeman: “Roma aspetta da 20 anni di vincere il campionato. Mourinho? Grande comunicatore”

L'allenatore del Foggia ha parlato della sua ex squadra e del tecnico dei giallorossi, sottolineando gli acquisti fatti in estate

“La Roma aspetta da venti anni di vincere nuovamente il campionato. La ‘piazza’ c’è, la società oggi c’è, secondo me non sono state fatte valutazioni giuste sulla composizione della squadra”. Lo afferma in una intervista all’AdnKronos Zdeněk Zeman, allenatore del Foggia commentando il ‘momento’ della squadra capitolina da lui allenata. “Vediamo se a gennaio - aggiunge Zeman- riescono a migliorare anche se poi la Roma e’ la squadra che ha speso più di tutti”.