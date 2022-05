A. Zenga: “Inzaghi merita voto alto, stagione Inter positiva. Sì a Dybala-Lautaro”

Ospite di TMW Radio, Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere dell'Inter Walter, ha fatto il punto sulla stagione nerazzurra

"Ha portato a casa due trofei, ha dato una identità, ha i suoi meriti. A sprazzi ha giocato il miglior calcio d'Europa. Il suo primo campionato è ottimo. Sicuramente si poteva fare di più in campionato ma almeno siamo andati avanti in Champions e usciti solo con il Liverpool finalista. Per me merita un voto alto".