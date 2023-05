Zenga: “Un allenatore è bravo quando si adatta ai giocatori che ha. Mourinho…”

«La bravura di un allenatore è sapersi adattare ai giocatori che ha, non sempre bisogna saper fare gioco, ma Mourinho alla Roma ha fatto due finali in due anni ed è in lotta per qualificarsi in Champions». Walter Zenga, su Skysport, ha parlato della squadra giallorossa e del tecnico portoghese.

«I tre allenatori in finale: Mourinho criticato, Inzaghi doveva essere mandato via, Italiano due finali dopo le tante cose che scrivono di lui. La risposta che Mou mi ha dato su Alonso dimostra che è un numero uno, gli avevo chiesto perché non ha esultato come è successo con l'Inter a Barcellona e lui mi ha risposto che non voleva esultare in faccia ad un suo ex calciatore. È un paradosso tre italiane in Europa e noi fuori dai Mondiali», ha sottolineato l'ex portiere nerazzurro.