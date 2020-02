Inter, Zenga: “Critiche a Padelli? L’Italia pallonara ragiona così: siamo pettegoli. Ma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, è tornato così sulla sconfitta dei nerazzurri di domenica scorsa con la Lazio: “Per l’Inter contro la Lazio sarebbe stato meglio fare risultato… ma ancora non cambia niente”.

Inter: quante critiche a Padelli…

“È l’Italia pallonara che ragiona così. Siamo pettegoli… Padelli non ha fatto chissà cosa ma neppure disastri particolari. E poi sostituire Handanovic non è facile”.

Per cautelarsi l’Inter aveva pensato a Viviano.

“Siamo i due personaggi fuori dal calcio e non conosciamo il motivo. L’ho avuto alla Samp, conosco l’uomo e il professionista. So cosa può dare”.