Roma-Inter, Zenga: “Gli uomini di Inzaghi in stato di forma devastante”

Sia mentalmente che psicologicamente e dal punto di vista del gioco i nerazzurri stanno brillando: l'ex portiere interista non ha dubbi

«Ci sono delle differenze tra la Roma e l'Inter in questo momento. Bastoni fa assist, i tre difensori nerazzurri si muovono e vanno in mezzo al campo, i giocatori della difesa di Mourinho non si sono messi. La formazione di Inzaghi ha una forma così tanto devastante sia a livello fisico, che a livello mentale. Ma anche di gioco. L'azione sul gol di Dzeko è da far vedere in tutte le scuole calcio, come domenica scorsa con il tacco di Lautaro e gol di Gagliardini».