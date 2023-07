Zenga: “Inter, senza Handanovic si chiude un’era. Strano cambiare tutti i portieri”

Per la prima volta dal 2012 ad Appiano Gentile non ci sarà Samir Handanovic: l'Inter ha scelto di non rinnovare il contratto del portiere sloveno e di voltare pagina.

Walter Zenga, ex numero uno nerazzurro, ha voluto salutarlo e fare una piccola riflessione personale sulle strategie di mercato adottate dalla dirigenza interista con un post pubblicato su Instagram: "Si chiude un'era, come sempre, ma resta il Professionista esemplare, l'Uomo vero, il Capitano coraggioso… Samir ha dato tanto in questi anni e ha ricevuto, come me, affetto e sostegno… La cosa strana è che, credo per la prima volta, una società cambi tutti e tre i Portieri (almeno così sembra)… Comunque Grazie Samir dall'Uomo Ragno, con affetto e stima".