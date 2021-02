Zenga: “Handanovic ha tenuto in gara l’Inter. Chi mi è piaciuto di più…”

L'ex portiere nerazzurro si è complimentato con lo sloveno per gli interventi nel derby di ieri

In collegamento da Dubai con Pressing, Walter Zenga ha parlato della vittoria dell'Inter di Conte nel derby di ieri. Queste le sue considerazioni: "L'Inter ha dato dimostrazione di forza e meritato di vincere. Lukaku e Lautaro hanno fatto una partita sopra le righe, ma Handanovic in un minuto ha tenuto la squadra dentro la partita con tre parate straordinarie. In assoluto, Eriksen e Perisic sono quelli che mi sono piaciuti di più".