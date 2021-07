Ex Inter, Post nostalgico di Zenga dedicato a Bergomi: “Quante volte…”

L'ex portiere nerazzurro ha pubblicato una foto insieme al suo ex compagno e ha celebrato la loro amicizia

Hanno giocato insieme nell'Inter per più di dieci anni. Portiere uno e difensore l'altro. Walter Zenga (318 presenze in nerazzurro) e Beppe Bergomi (519 presenze) sono stati compagni - anche in Nazionale - e molto amici. Lo sono anche adesso se si leggono le ultime nostalgiche e significative parole dell'ex portiere interista sul loro rapporto.