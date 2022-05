Zenga: “Inter, con l’Empoli poteva finire 5 o 6-2. Dimostrazione di forza”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Reazione di una grandissima squadra, poteva finire 5 o 6 a 2. L'Inter ha dato una dimostrazione di forza"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Walter Zenga, ex portiere nerazzurro, ha parlato così della vittoria di ieri dell'Inter sull'Empoli: "Dopo 20 minuti l'Inter aveva concesso 3 gol all'Empoli: Inzaghi ha detto che sono entrati in campo per vincere subito e hanno lasciato spazi enormi. Ma dopo c'è stata la reazione di una grandissima squadra, poteva finire 5 o 6 a 2. L'Inter ha dato una dimostrazione di forza, potenza fisica. Con lo scontro diretto a favore del Milan però Pioli ha più sicurezza".