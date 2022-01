Zenga: “Inter, due mesi davvero tosti. Con l’Atalanta partita spettacolare”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L'Inter da dopo la sosta di Natale ha un paio di mesi veramente tosti, è un periodo difficile mica da ridere"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida di stasera tra l'Atalanta e i nerazzurri: "L'Inter da dopo la sosta di Natale ha un paio di mesi veramente tosti, è un periodo difficile mica da ridere. Con l'Atalanta è da scudetto, ha ragione Simone: l'Atalanta domani se fa sua la partita, mette una base notevole. Sarà interessante come riuscirà a gestire la forza offensiva dell'Inter: tra Bastoni, Skriniar, Dumfries, Darmian, piuttosto che Perisic, l'Atalanta potrà avere problemi. Sicuramente sarà una partita spettacolare".