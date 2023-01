Zenga: “Inter, contro il Milan nessuna sorpresa. Senza Brozo e Lukaku…”

Walter Zenga , ospite di microfoni di TMW a margine della presentazione di WCapes, dall'Hotel Melià di Milano, parla così di valorizzazione del brand e di vari temi legati all'attualità: "Noi eravamo ancora legati ai cartelloni pubblicitari in giro per la città! Serve una visione che sia sempre al passo coi tempi".

"Voi non dovete fare il conto sulla partita singola, non è che se una squadra perde 3-0 è in crisi. L'Inter non è stata una sorpresa, aveva vinto 8 partite delle ultime 10".