Zenga: “Inter, attenzione a 2 giocatori del Porto. Scudetto? Difficile recuperare”

L'ex portiere nerazzurro ha commentato il sorteggio di Champions League ed è tornato sulla gara di ieri sera

Fabio Alampi

Walter Zenga, in un video postato sul suo canale YouTube, ha commentato il sorteggio di Champions League, che ha riservato alla sua Inter i portoghesi del Porto: "Tutto sommato è un sorteggio accettabile, perché ci sono anche delle partite fantastiche come Liverpool-Real Madrid e PSG-Bayern Monaco, ma anche Lipsia-Manchester City. Il Porto è una squadra ostica da affrontare, non è mai facile. Nel suo girone è arrivata prima con 12 punti e ha incontrato anche Atletico Madrid, Bruges e Leverkusen, ha vinto quattro partite e ne ha perso solo due. Sono due giocatori i giocatori che secondo me sono da tenere in considerazione: il portiere Diego Costa del ’99, un giocatore molto interessante e che farà parlare di sé in futuro; personalmente il giocatore che mi piace di più è il brasiliano Galeno: può giocare sulla fascia sinistra o a centrocampo a sinistra in un sistema di gioco un po' diverso. Il Porto è una squadra da prendere con le pinze, ma è uno dei sorteggi più accettabili che poteva avere l'Inter: ha la possibilità di passare il turno e questo è importante per quanto riguarda il sorteggio. Si giocherà a febbraio, ci sono tanti mesi di mezzo e da qui a quel giorno tante cose potrebbero cambiare".

Sulla sconfitta di ieri sera contro la Juventus: "Ci sono due cose da sottolineare. La prima è che gli episodi nel calcio fanno sempre la differenza, come l'errore di Dumfries a porta spalancata. Ci sono state tante occasioni, l'Inter ha avuto la possibilità di andare in vantaggio ma questo non è avvenuto e poi con due contropiedi fantastici della Juve la partita è stata indirizzata verso un'altra dimensione. L'Inter adesso è settima in classifica con 11 punti di distacco dal Napoli: è veramente difficile riuscire a recuperare con sei squadre davanti. Sse poi ciò dovesse accadere tanto di cappello Inzaghi all'Inter, ma la vedo sinceramente complicata.

L'altra cosa che ha attenzionato un po' tutti è stato il gol annullato a Danilo. La regola del VAR dice che qualsiasi tocco di mano con la palla che va direttamente in rete, porta automaticamente ad annullare il gol. Senza fare i tifosi, il problema è: perché non migliorare il VAR anche attraverso queste situazioni? È veramente difficile da analizzare in questo caso: a mio avviso bisognerebbe rivedere certe regole del VAR. Ed è da rivedere anche il giallo per quando un giocatore esulta togliendosi la maglia: non offende nessuno, è peggio se fa dei gesti provocatori".