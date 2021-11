Zenga: “Inter terza, ma non inferiore a Milan e Napoli. San Siro? Serve nuovo stadio”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha parlato alla vigilia del derby di domani sera contro il Milan

“Il Milan si è già tolto Theo e mi sembra che basti, perché Pioli è stato bravissimo a sparigliare le carte a centrocampo con il francese e Calabria che vengono a giocare dentro. Indipendentemente da chi gioca, ormai hanno un sistema per cui se anche manca qualcuno non ne risentono. I due terzini sono stati decisivi a Bergamo e a Roma. Ibra? Mi piacciono da impazzire quelli come lui, Ribery e Buffon. Perché non è un problema di non mollare. Loro vanno avanti e sono ancora decisivi”.