Zenga sul vaccino all’estero, Cecchi Paone lo aggredisce: “Ignorante, parla di…”

L'ex portiere nerazzurro ha parlato della sua esperienza col vaccino ma alcune sue frasi hanno fatto partire un diverbio col giornalista

Eva A. Provenzano

Walter Zenga, in collegamento da Dubai, ha parlato in diretta a Live non è la D'Urso della sua esperienza con il vaccino. Ne ha scelto uno, cinese, che in Italia non è stato ancora approvato (perché l'azienda cinese non ha fatto richiesta di essere venduto nel nostro Paese.ndr).

L'ex Inter ha raccontato di essere rientrato tra le tante persone vaccinate negli Emirati e di avere avuto la facoltà di scegliere a quale vaccino sottoporsi. «Ho scelto quello cinese - ha spiegato - perché è il più disponibile qui. L'ho scelto qui perché è stato fatto con metodi naturali e tradizionali, con la tecnica impiegata per altre malattie come l'epatite A. Quanto ho pagato? Zero. Sono residente a Dubai. A gennaio c'è stato un picco in città di contagi ma hanno cercato di contenere il virus chiudendo solo delle attività e non tutte, i ristoranti sono aperti con il 50% della capienza, come i cinema, e le distanze vengono sempre rispettate, chi non le rispetta paga per davvero. Ma tutti i lavoratori nella ristorazione sono stati vaccinati e le scuole sono aperte. Dovrò fare la seconda dose del vaccino dopo 21-28 giorni dal primo richiamo e non ho avuto alcuna controindicazione».

Che lite con Cecchi Paone

Quando la discussione è finita sui vaccini approvati in Italia e quelli non approvati dall'Ema, Walter Zenga ha litigato con Cecchi Paone che era tra gli ospiti in studio. «Questo cinese è quello più impiegato qui», stava continuando l'allenatore. Ma il giornalista non gli ha dato modo di terminare: «Chi ti dice quante persone sono state male con quel vaccino? C'è l'Ema, devi passare da quella». «Ma Cecchi Paone, non dire stupidaggini», ha provato a dire l'ex portiere. «Non ti permettere, ci sono delle regole e vanno rispettate. Decide l'Ema. Io non mi fido, vai a vedere come trattano i filippini». «Ma cosa dici, Cecchi Paone, ma che parli che non sei mai uscito neanche dalla Barona», ha spiegato Zenga. «Ma sei scemo? Vuoi che ti querelo? Parla di pallone e non di scienza, ignorante», ha urlato Cecchi Paone. «Quando vivi all'estero hai una mentalità differente», ha detto Zenga. Ma il suo avversario in quel momento non lo ha lasciato finire. È servito l'intervento della conduttrice e della pubblicità per mettere fine al diverbio.

(Fonte: Canale 5)