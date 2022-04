Zenga compie oggi 62 anni: il messaggio di auguri da parte dell’Inter

Nel giorno del 62esimo compleanno di Walter Zenga, i migliori auguri da parte dell'Inter e dei tifosi nerazzurri

"L'Inter è il club della mia vita perché ho avuto il privilegio di nascere e tifare per l'Inter, giocarci in tutte le giovanili possibili, fare da raccattapalle, ho avuto la fortuna di andare in Curva e di indossare questa maglia onorandola per 473 volte".