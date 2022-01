Zenga: “Mourinho è un leader non un capo. Ed è una differenza fondamentale”

Il tecnico giallorosso descritto dall'ex portiere dell'Inter

«Mourinhoè un leader, non un capo. Non detta le regole ma indica la strada, differenza fondamentale. Mi ha stupito quando ha puntato il dito contro i suoi stessi giocatori, di solito non lo fa. Di solito li protegge e indica la strada ai suoi giocatori». Così Walter Zenga, su Skysport, ha parlato dell'attuale allenatore dell'Inter nonché dell'ex tecnico nerazzurro che l'ex portiere apprezza tantissimo.