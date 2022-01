Zenga: “Sono nato interista e non mi sono mai sentito inferiore al Milan”

L’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato così in studio a Sky Sport del suo passato in nerazzurro e non solo

Alessandro Cosattini

L’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato così in studio a Sky Sport del suo passato in nerazzurro e non solo: “Sono sempre stato interista. Sono nato nerazzurro, da 10 anni sono stato all'Inter e non mi sono mai sentito inferiore al Milan. Abbiamo vinto un campionato in 5 anni e 2 volte la Coppa Uefa. Noi fuori dal campo eravamo sempre insieme, eravamo avversari sul terreno di gioco, non nemici".