Zenga: “Inter, con la Fiorentina partita tosta. Onana o Handanovic? Dico che…”

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nel corso della trasmissione radiofonica "Deejay Football Club": "Stasera sarà una partita tosta, la Fiorentina per me rimane una squadra che ha pagato il fatto fi giocare tante partite una dietro l'altra, non erano abituati, e in casa è particolarmente difficile da affrontare. Togliere uno come Vlahovic e trovare un sostituto adeguato non è semplice. È una squadra con un gioco e un'identità. L'Inter? Tutti avevano notato che i giocatori si mandavano a quel paese durante le partite. A volte parliamo dei giocatori come se fossero dei bambini, la verità è che quando le cose non vanno bene tocca a loro ricompattarsi, all'Inter era evidente. Poi bastano alcuni risultati positivi per recuperare. Bastoni ha detto una cosa importantissima: "Ci siamo ricompattati e non ci mandiamo più a quel paese", ed è da 4-5 partite che non si vedono più certe scene. Meglio Handanovic o Onana? Senza nulla togliere a Handanovic, Onana ha portato una freschezza totalmente diversa. Ero a San Siro a vedere Inter-Barcellona, anche se gli facevano un passaggio la gente esultava. Ci sono dei cambi generazionali, ci sono passato anche io: l'ultimo anno all'Inter non avevo giocato una stagione perfetta perchè avevo perso determinate caratteristiche, e lo stesso sta succedendo a Handanovic che ha 38 anni. Ma non dimentichiamoci che l'Inter è arrivata qui anche grazie a lui. Io su una panchina importante? Magari! A Cagliari non ho neanche avuto modo di iniziare. Io tra i migliori 10 portieri italiani? Non è facile fare le classifiche".