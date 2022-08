Zenga: “Inter, ecco perché secondo me Gosens non sta rendendo al meglio. Dimarco…”

"Lo Spezia è una squadra tosta da affrontare, può certamente mettere in difficoltà l'Inter. Ma la prima a San Siro, di fronte a 70 mila persone, crea entusiasmo e credo che il pronostico sia sbilanciato in favore dei nerazzurri, anche se tutto può succedere. Dimarco? Ha disputato un'ottima stagione a Verona da terzo di difesa, ma secondo me rende meglio da quinto a sinistro. Gosens non sta rendendo al meglio perché non gioca praticamente da un anno, ma se torna quello dell'Atalanta è un grande acquisto. Deve anche fare i conti con l'eredità di Perisic".