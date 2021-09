Inter, Zenga: “Barella intoccabile. Dimarco? Gli farei tirare il prossimo rigore”

Così l'ex portiere nerazzurro: "Barella? E' diventato un centrocampista box to box, fa tutto: è diventato un calciatore che non puoi togliere dagli 11 di base"

Intervenuto in collegamento con Inter TV, Walter Zenga, ex portiere nerazzurro, ha parlato così in vista della gara contro lo Shakhtar Donetsk: "I pericoli arrivano dalla qualità delle squadre di De Zerbi: la prima partita l'Inter ha perso col Real, ma ci può stare. Lo Shakhtar invece ha perso con lo Sheriff nettamente, questo mi ha sorpreso: la Shakhtar ha tanti giovani bravi, stasera stanno fuori Marcos Antonio e Tete, meglio così. Ma la partita non è semplice, De Zerbi se lo attacchi gioca indietro per prendere spazi in avanti: se gli chiudi gli spazi invece ti addormenta la partita. Spero Inzaghi abbia la chiave per disinnescarlo.